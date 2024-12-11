Вратарь "Спартака" Максименко: не рассуждал об отъезде в Европу

Вратарь и капитан московского "Спартака" Александр Максименко, недавно проведший свой пятидесятый матч на "ноль" в Российской премьер-лиге, прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о том, что именно он может стать следующим уехавшим в Европу отечественным голкипером.