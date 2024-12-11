Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 454 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Ты, Зеля, не фантазируй. ЗАМЕНИ-КА, НЕДОУМОК, СЕБЯ... Не жди, когда это сделают другие...Зеленский объявил...
  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...Послы ЕС согласов...
  • Сергей Карабухин
    И электричество тоже...Послы ЕС согласов...

Вратарь "Спартака" Максименко: не рассуждал об отъезде в Европу

Вратарь "Спартака" Максименко: не рассуждал об отъезде в Европу

Вратарь и капитан московского "Спартака" Александр Максименко, недавно проведший свой пятидесятый матч на "ноль" в Российской премьер-лиге, прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о том, что именно он может стать следующим уехавшим в Европу отечественным голкипером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх