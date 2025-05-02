⚠️Вниманию жителей Волгоградской области! Госавтоинспекция Волгоградской области информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней.
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⚠️Вниманию жителей Волгоградской области! Госавтоинспекция Волгоградской области информирует о графике работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период выходных и праздничных дней.