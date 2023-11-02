В Астраханской области проводят проверку после обнаружения тела туриста

В Астраханской области организована и проводится процессуальная проверка после того, как нашли тело. Погиб приехавший на отдых житель Московской области, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.
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