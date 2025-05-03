В Китае военные СМИ рассказали о подготовки армии к войне

Кампании по ужесточению политического контроля над Народно-освободительной армией Китая неоднократно доказывали свою необходимость в преддверии «ключевых войн» и «важных перекрестков», заявил китайский военный рупор по мере того, как антикоррупционная кампания все глубже проникает в руководство НОАК, Сообщает 3 мая издание South China Morning Post.