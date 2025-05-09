Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям

Влад Владимиров

А Трампик то на своих пошлинах для всех уже совсем зациклился, похоже... Свои наития усердно он всё в ранг всевозможных догм до сих пор возводит... Такими фриками (всегда через чур самоуверенными) способны быть ,увы, только идиоты... Ну, не везет с руководителями всем этим гребаным пиндосам.😂