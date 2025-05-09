Русская весна
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Русская весна

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Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям

Трамп заявил, что США очень близки к новым торговым соглашениям

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией.

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Комментарии
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Влад Владимиров
А Трампик то на своих пошлинах для всех уже совсем зациклился, похоже... Свои наития  усердно он всё в ранг всевозможных догм до сих пор возводит... Такими фриками (всегда через чур самоуверенными) способны  быть ,увы, только идиоты... Ну, не везет с руководителями всем этим гребаным пиндосам.😂
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