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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Astrum закрыла онлайн-экшен “Боевые Роботы: Противостояние” — игра оказалась н...

Astrum закрыла онлайн-экшен “Боевые Роботы: Противостояние” — игра оказалась н...

Astrum закрыла онлайн-экшен “Боевые Роботы: Противостояние” — игра оказалась ненужна российским геймерамРоссийский издатель видеоигр, компания Astrum Entertainment, сообщила, что PvP-экшен про сражения на мехах “Боевые Роботы: Противостояние” не выйдет в нашем регионе.

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