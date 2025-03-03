Astrum закрыла онлайн-экшен “Боевые Роботы: Противостояние” — игра оказалась н...

Astrum закрыла онлайн-экшен “Боевые Роботы: Противостояние” — игра оказалась ненужна российским геймерамРоссийский издатель видеоигр, компания Astrum Entertainment, сообщила, что PvP-экшен про сражения на мехах “Боевые Роботы: Противостояние” не выйдет в нашем регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)