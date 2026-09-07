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Метод «6-5-4-3-2-1» от шеф-повара для быстрого составления списка покупок

Метод «6-5-4-3-2-1» — это система, разработанная американским шеф-поваром Уиллом Коулманом, которая позволяет быстро и эффективно составить список покупок, охватывающий основные категории продуктов для полноценного питания на неделю.

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