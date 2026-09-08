Лавров прокомментировал итоги переговоров эмиссаров США с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не стал обсуждать содержание предложений, которые Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Москву и затем отвезли в Киев.
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