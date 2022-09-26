Маршрут автобуса Т‑24 продлят до ТЦ «Горьковские товары» на улице Зайцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает заместитель директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Рябушев Дмитрий в видео в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.