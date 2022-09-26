Нижегородская правда

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Юрий
    Скорее пидоры конченныеАнатолий Сивушов:...
  • Елена Бреслова
    зачем власти врут?! значит  окрашивание шерсти всё-таки небезопасно для животных?! так было в 2021 году, сейчас тоже ...Собака посинела и...
  • Ольга Кузя
    Я один раз летела вниз! Это просто триндец, уже простилась с жизнью. Оказалось проверка пожарной тревоги. Там в шахте...Лифт с женщинами ...

Маршрут автобуса Т‑24 продлят до ТЦ «Горьковские товары» на улице Зайцева в Нижнем Новгороде

Маршрут автобуса Т‑24 продлят до ТЦ «Горьковские товары» на улице Зайцева в Нижнем Новгороде

Маршрут автобуса Т‑24 продлят до ТЦ «Горьковские товары» на улице Зайцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает заместитель директора ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Рябушев Дмитрий в видео в группе новой маршрутной сети ВКонтакте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх