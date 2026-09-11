ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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По выходным дням трамвай №6 не будеть доезжать до Сокола

С 12 сентября по выходным дням трамваи не будут ходить до метро «Сокол». Исключение составят 19 и 20 сентября, когда пройдут выборы в Госдуму.

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