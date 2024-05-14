Житель соседнего с освобожденным Очеретино села в ДНР сообщил о мародерстве ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с украинскими полицейскими выносили всë, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики (ДНР), после чего сдавали награбленное в комиссионный магазин в ныне освобожденном российскими военными селе Очеретино.