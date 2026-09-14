"Я просил Зеленского прекратить": Трамп обвинил Украину

Президент США Дональд Трамп вновь возложил на Украину ответственность за рост цен на дизельное топливо по всему миру.
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