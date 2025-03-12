А вы думали, мы промолчим? Россия нанесла массированные ракетные удары по Кривому Рогу и Днепропетровску Юлия СоколоваВ эти минуты Россия наносит массированные ракетные удары по Кривому Рогу, городу, который имеет особое значение для президента Украины Владимира Зеленского.