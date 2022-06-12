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Глава Ямала Артюхов и зампред правительства России Новак обсудили экспорт топлива

Глава Ямала Артюхов и зампред правительства России Новак обсудили экспорт топлива

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и зампредседателя правительства России Александр Новак провели встречу. Политики обсуждали энергетический потенциал Ямала с учетом запланированного расширения мощности Северного морского пути, передает «Ямал-Медиа».

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