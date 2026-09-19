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Вторая лига А. «Иртыш» — «Зенит-2». Прямая трансляция: смотреть онлайн

В субботу, 19 сентября, омский «Иртыш» примет петербургский «Зенит-2» в матче 10-го тура Второй лиги А, группа «Серебро».

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