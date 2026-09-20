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ТАСС

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Посол РФ рассказал, как прошли выборы в Госдуму в Берлине

Посол РФ рассказал, как прошли выборы в Госдуму в Берлине

БЕРЛИН, 20 сентября. /ТАСС/. Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что голосование на выборах в Госдуму на избирательном участке, организованном на базе посольства РФ в Берлине, прошло организованно, спокойно и без эксцессов.

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