Мигранта из Владивостока заключили под стражу после драки в общественном месте

После конфликта во Владивостоке на одной из остановок общественного транспорта Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения мигранту-водителю, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал press_pk.
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