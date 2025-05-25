В Ломоносове благоустроят сквер на улице Победы

Его площадь составит почти 1,3 га, 90 процентов территории займут зеленые насаждения В ГАТИ Петербурга рассказали, что в Ломоносове в 2025 году будет благоустроен сквер на улице Победы, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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