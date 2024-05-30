Политик Царев: НАТО не желает принимать Украину в свой состав

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал публикацию британской газеты Telegraph о том, что украинского лидера Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на союзников по поводу присоединения страны к НАТО.
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