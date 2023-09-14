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В Приамурье курсанты ДВОКУ выполнили стрельбу из гранатометов

В Приамурье курсанты ДВОКУ выполнили стрельбу из гранатометов

Будущие офицеры выполнили стрельбу из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В по появляющимся и движущимся мишеням, которые имитируют танки, бронированную технику и живую силу противника.

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