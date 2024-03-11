Исследование показало, что ухудшение метаболического синдрома увеличивает риск развития рака

Новое исследование показывает, что люди с постоянным и ухудшающимся метаболическим синдромом, который включает в себя такие состояния, как высокое артериальное давление, повышенный уровень сахара в крови, избыток брюшного жира и аномальный уровень холестерина, сталкиваются с повышенным риском развития различных типов рака.
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