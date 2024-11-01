СК начал проверку после смерти петербурженки после операции в клинике

Жительница Санкт-Петербурга умерла на операционном столе во время липосакции, сообщил 78.ru. По предварительной информации, у 44-летней пациентки произошла внезапная остановка сердца, а в клинику на улице Матроса Железняка ее привез супруг.
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