«Решающий фактор на поле боя»: глава ЦКБР — о новых FPV-решениях и методах применения воздушных камикадзе

Российские бойцы в зоне СВО успешно применяют FPV-дроны «Джокер», оснащённые гибернаторами. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин.
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