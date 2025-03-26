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«Решающий фактор на поле боя»: глава ЦКБР — о новых FPV-решениях и методах применения воздушных камикадзе

«Решающий фактор на поле боя»: глава ЦКБР — о новых FPV-решениях и методах применения воздушных камикадзе

Российские бойцы в зоне СВО успешно применяют FPV-дроны «Джокер», оснащённые гибернаторами. Об этом в интервью RT сообщил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), научный руководитель лаборатории МФТИ Дмитрий Кузякин.

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