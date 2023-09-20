Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Михальков
    Карающая "Kровавая рука Москвы" тоже доставала далеко не всех Беленко, Калугин отец и сын Бразинскасы так её и не дож...Во всем мире спец...
  • Владимир Михальков
    Зоя и пожить то не успела а эта гнида в иномарке позирует! Чего этому ублюдку и его шлюхе мамаше не хватало?Во всем мире спец...
  • Ратибор
    По следам мечты Зои Космодемьянской https://youtu.be/HA6JnrFY7zQ?si=VGhJcBQlT6cpkkwmВо всем мире спец...

G7 сочитают, что бои на Украине продолжатся еще 6-7 лет

G7 сочитают, что бои на Украине продолжатся еще 6-7 лет

Bloomberg: в G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет и его союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Киева на долгий срок, заявили собеседники BloombergФото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / Getty Images Конфликт на Украине может продлиться еще шесть-семь лет, поддерживающим Киев странам нужно спланировать его финансовую поддержку на такой долгий срок, заявил Bloomberg высокопоставленный чиновник одной из европейских стран «Большой семерки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх