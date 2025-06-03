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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Дождались, но не «бету»: российский MMO-шутер Pioner скоро получит мультипл...

Дождались, но не «бету»: российский MMO-шутер Pioner скоро получит мультиплеерную демоверсиюРазработчики из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games пока не готовы делиться деталями закрытого бета-тестирования своего ролевого MMO-шутера Pioner, но скоро попробовать игру всё-таки позволят.

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