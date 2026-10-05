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Натали вернулась на сцену через 20 дней после похорон мужа и продолжила их общее дело

Натали вернулась на сцену через 20 дней после похорон мужа и продолжила их общее дело

«Прежняя я умерла вместе с ним» — так Натали описывала своё состояние после смерти мужа Александра Рудина, с которым прожила больше трёх десятилетий.

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