В Иране вернут на конвейер седан Peugeot родом из 1980-х

Компания Iran Khodro (IKCO) подтвердила, что четырёхдверку Pars передумали отправлять в отставку. Автопроизводитель продлил сертификацию, заказал необходимые запчасти и готов продолжать конвейерную сборку в течение как минимум трёх месяцев.
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