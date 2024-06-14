Особняк бывшего чиновника Смольного и его брата обратили в доход государства

Смольнинский суд Петербурга наложил обеспечительные меры на недвижимость. Смольнинский районный суд Петербурга обратил в доход государства земельный участок с домом бывшего главы Комитета по информатизации и замглавы Петроградского и Калининского районов Ивана Громова и его брата Павла.
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