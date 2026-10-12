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Средства ПВО перехватили над российскими регионами 151 дрон ВСУ

Средства ПВО перехватили над российскими регионами 151 дрон ВСУ

Силы противоздушной обороны в течение минувшей ночи уничтожили 151 беспилотник ВСУ самолетного типа над регионами России.

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