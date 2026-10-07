В Казани мужчина предстанет перед судом за убийство отца

44-летнего жителя Казани заключили под стражу по подозрению в убийстве пожилого отца. Об этом сообщили в татарстанском управлении Следственного комитета.
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