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ГТРК Татарстан

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В Казани мужчина предстанет перед судом за убийство отца

В Казани мужчина предстанет перед судом за убийство отца

44-летнего жителя Казани заключили под стражу по подозрению в убийстве пожилого отца. Об этом сообщили в татарстанском управлении Следственного комитета.

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