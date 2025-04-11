Спецпосланник Трампа может сегодня встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar.