Политика как он...
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Политика как она есть

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Спецпосланник Трампа может сегодня встретиться с Путиным

Спецпосланник Трампа может сегодня встретиться с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф направился в Россию и, как ожидается, может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники и данные сервиса Flightradar.

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