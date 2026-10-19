Нетаньяху: Иран - это варвары, а мы защищаем от них мировую цивилизацию Премьер Израиля пытается переложить лавры «защитника цивилизованного мира» с головы Зеленского на свою.
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Исраэль - это варвары, и мы должны защищать от них мировую цивилизацию