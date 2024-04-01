Доброе утро!☀️ Привет, апрель! Встречай нас тëплыми лучами И гомоном весëлым птичьих стай, И синевой небес над облаками.
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Доброе утро!☀️ Привет, апрель! Встречай нас тëплыми лучами И гомоном весëлым птичьих стай, И синевой небес над облаками.