Власти Нидерландов скатились до откровенно шовинистических приемов против российских гимнасток. Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой размещен на сайте дипведомства.
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