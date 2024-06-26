Путин поздравил Зюганова с юбилеем

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем лидера КПРФ Геннадия Зюганова, отметил, что он прикладывает большие усилия, направленные на повышение благосостояния людей, укрепление суверенитета России и её позиций в мире, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.