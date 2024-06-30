Этот метод готовки варенья из абрикосов удивит даже бывалых хозяек: варенье в духовке — рецепт простой и быстрый

Чтобы приготовить варенье из абрикосов в духовке, нужен только сахар и очищенные от косточки фрукты — рецепт простой и быстрый, а результат вам понравится как на вкус, так и по внешнему виду и консистенции.
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