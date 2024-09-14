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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений по ударам вглубь России

Встреча Байдена и Стармера в Вашингтоне прошла без заявлений о возможности ударов по России. Американский президент, отвечая на вопрос о словах Путина о том, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие Запада в конфликте с Москвой, ответил, что «не думает много» о российском президенте.

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