Встреча Байдена и Стармера прошла без заявлений по ударам вглубь России

Встреча Байдена и Стармера в Вашингтоне прошла без заявлений о возможности ударов по России. Американский президент, отвечая на вопрос о словах Путина о том, что разрешение Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России будет означать прямое участие Запада в конфликте с Москвой, ответил, что «не думает много» о российском президенте.