Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Avia.pro - Новости Среди наших национальных проблем, связанных с многочисленными мигрантами, существует и ещё более тревожная динамика в соседних странах, где за последние годы наблюдается резкий всплеск антироссийской настроенности.
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