ЦАХАЛ сообщил об ударах по командным центрам ХАМАС

Израильская армия нанесла по вооруженным позициям палестинцев удары, в частности, в секторе Газа. Под удар попали центр оперативного командования, террористы и множество пусковых и минометных установок, туннель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии