«Сядет на шею бабке»: на что будет жить потерявший после антироссийского демарша работу Галкин stAdmКогда Максим Галкин осуждал специальную операцию, проводимую сейчас Россией на Украине, то, наверное, и подумать не мог, как это ему аукнется.