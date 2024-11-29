В детском саду проходит конкурс ´Креативная кормушка´.

Мы предлагаем Вам принять участие в совместном творчестве с ребенком в создании кормушки для птиц!В нашем детском саду проходит конкурс ´Креативная кормушка´- ´Мини-кормушка´- ´Художественно-эстетическая кормушка´- ´Самая удобная кормушка´- ´ Самая функциональная кормушка´Благодарим всех, кто принял участие! Говорим спасибо всем родителям и педагог .