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В детском саду проходит конкурс ´Креативная кормушка´.

В детском саду проходит конкурс ´Креативная кормушка´.

Мы предлагаем Вам принять участие в совместном творчестве с ребенком в создании кормушки для птиц!В нашем детском саду проходит конкурс ´Креативная кормушка´- ´Мини-кормушка´- ´Художественно-эстетическая кормушка´- ´Самая удобная кормушка´- ´ Самая функциональная кормушка´Благодарим всех, кто принял участие! Говорим спасибо всем родителям и педагог .

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