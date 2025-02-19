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Царьград

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Кредитное мошенничество: масштабы выросли до 40% – Набиуллина бьёт тревогу

Кредитное мошенничество: масштабы выросли до 40% – Набиуллина бьёт тревогу

Эльвира Набиуллина заявила о значительном росте кредитного мошенничества в России. За последний год доля похищенных средств достигла 40%, увеличившись с 20% годом ранее.

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