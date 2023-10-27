Экс-премьер Британии станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающийся от более традиционных СМИ.
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