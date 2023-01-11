Экс-депутат Рады Кива про поставки Турцией кассетных снарядов США Киеву: на украинском конфликте все стараются заработать деньги

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя поставки Турцией американских кассетных снарядов киевской стороне, отметил, что на украинском конфликте все стараются заработать деньги.
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