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Сторонникам Украины называть черное белым все труднее

Сторонникам Украины называть черное белым все труднее

На прошедшем заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины в ООН Мельник поставил на России крестик, будто только сошедший с новой вышиванки: он заявил, что «Россия уже проигрывает и в итоге потерпит поражение в этой войне».

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