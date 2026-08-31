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Безвизовые страны для украинцев: список

Безвизовые страны для украинцев: список

Безвизовые страны считаются легкими для посещения, так как для поездки нет необходимости тратить время и средства на оформление разрешений на въезд.

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