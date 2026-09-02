Обсудили Украину, Пашиняна и военную тайну: Путин час отвечал на вопросы журналистов в Бишкеке

Президент России Владимир Путин также отреагировал на новые угрозы из Киева. Боевики планируют наносить удары по нашим аэропортам.
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