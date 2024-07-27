Шедеврум начал делать клипы. Платформа расширяет возможности

В Шедевруме появилась возможность создания клиповПлатформа Шедеврум, предоставляемая Яндексом, представила новую функцию, позволяющую пользователям создавать клипы из видео, изображений и фильтров, сгенерированных нейросетью YandexART.
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