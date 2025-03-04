10 идей что подарить женщине на 8 марта

Традиционно, цены на цветы к 8 Марта растут быстрее, чем первые весенние подснежники. Но кто сказал, что хороший подарок — это только букет? Мы собрали лучшие идеи, которые не завянут через пару дней: стильная техника, уход за собой, украшения и аксессуары, которые действительно порадуют.