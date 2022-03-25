Контролировать безопасность дорог будут по новым правилам

Утвержден порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
Утвержден порядок организации и осуществления государственного контроля (надзора) за реализацией региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления полномочий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения.
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